Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Луцьку рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки тіло загиблого 27-річного чоловіка. Кількість постраждалих зросла до 30. Рятувальники, волонтери Червоного Хреста, психологи ДСНС та всі необхідні служби продовжують працювати на місці ударів.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня росіяни обстріляль Луцьк ракетами та безпілотниками. Внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок. Пізніше стало відомо, що будинок повністю обвалився. Внаслідок атаки росіян загинули двоє закоханих – їхні тіла знайшли у підвальному приміщенні, куди вони впали з верхніх поверхів разом з панелями будівлі.