Удар по Луцьку: кількість загиблих та постраждалих збільшилась
У Луцьку продовжують рятувальні роботи. Стало відомо, що з-під завалів дістали тіло людини
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
У Луцьку рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки тіло загиблого 27-річного чоловіка. Кількість постраждалих зросла до 30. Рятувальники, волонтери Червоного Хреста, психологи ДСНС та всі необхідні служби продовжують працювати на місці ударів.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня росіяни обстріляль Луцьк ракетами та безпілотниками. Внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок. Пізніше стало відомо, що будинок повністю обвалився. Внаслідок атаки росіян загинули двоє закоханих – їхні тіла знайшли у підвальному приміщенні, куди вони впали з верхніх поверхів разом з панелями будівлі.
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