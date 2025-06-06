Удар по Луцку: количество погибших и пострадавших увеличилось
В Луцке продолжают спасательные работы. Стало известно, что из-под завалов достали тело мужчины
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В Луцке спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной девятиэтажки тело погибшего 27-летнего мужчины. Число пострадавших возросло до 30. Спасатели, волонтеры Красного Креста, психологи ГСЧС и все необходимые службы продолжают работать на месте ударов.
Напомним, в ночь на 6 июня россияне обстреляли Луцк ракетами и беспилотниками. В результате попадания поврежден многоквартирный дом. Позже стало известно, что здание полностью обрушилось. В результате атаки россиян погибли двое влюбленных – их тела нашли в подвальном помещении, куда они упали с верхних этажей вместе с панелями здания.
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