Фото: прокуратура

На Волині судитимуть чоловіка. Він зі спільниками розробив схему по незаконному перетину кордону

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Повідомили про підозру 33-річному жителю Волині. Він разом з невстановленими спільниками розробили схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України поза пунктами прикордонного пропуску до Республіки Білорусь.

Клієнти повинні були заплатити 5 та 6 тисяч доларів США. Доставка до місця коштувала ще 200 доларів. Проте подорож не вдалась: вночі 24 травня правоохоронці зупинили його авто, в якому він віз ще двох чоловіків призовного віку.

"Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Львові судили підприємця, який допоміг п'ятьом чоловікам втекти за кордон. Він зареєстрував їх як водіїв міжнародних рейсів. Таким чином, вони змогли виїхати з України, і жоден з них не повернувся назад.