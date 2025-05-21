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21 травня 2025, 15:45

На Волині судили "блогерів", які сповіщали про переміщення ТЦК

21 травня 2025, 15:45
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На Волині отримали термін чоловіки, які перешкоджали роботі ТЦК. Вони у соцмережі повідомляли про місцезнаходження ТЦК

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Волині суд розглядав справу проти чотирьох місцевих жителів, які перешкоджали роботі ТЦК. Це троє безробітних та вчитель місцевого ліцею.

У 2023 році чоловіки в Telegram-каналі (який спочатку був спільнотою автолюбителів) почали публікувати інформацію про пересування ТЦК. Це ускладнювало сповіщення призовників та загалом заважало роботі мобілізаційний груп.

На суді всі четверо чоловіків визнали провину. Тому замість п’яти років позбавлення волі суд призначив умовний термін із випробувальним строком на два роки.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали чоловіка, який в ще більш оригінальний спосіб "допомагав" потенційним призовникам. Він "продавав" зайвих дітей: тобто, якщо у "клієнта" вже було двоє дітей, то зловмисник шукав жінку, яка була б не проти записати батьківство на незнайому людину. Така послуга коштувала 12 тисяч доларів США.

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