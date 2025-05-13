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13 травня 2025, 19:25

Киянин "продавав" ухилянтам додаткових дітей

13 травня 2025, 19:25
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Фото: Нацполіція
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У Києві чоловік заробляв на документах для призовників. Для цього він шукав самотніх матерів, які не проти "поділитися" батьківством

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

40-річний киянин шукав самотніх жінок з малолітніми дітьми, які були не проти "записати" батьківство на незнайомого чоловіка. Жінки отримували грошову винагороду, а зловмисник робив документи для ухилянтів.

Вартість актового запису про народження двох дітей становила 12 тисяч доларів. Якщо у "клієнта" вже було двоє дітей, то зловмисник шукав йому третю дитину. В такому випадку це коштувало 8 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли він отримував гроші від "клієнта" в кафе в Оболонському районі. Тепер зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Львові судили підприємця, який допоміг втекти за кордон п'ятьом чоловікам. Він мав ліцензію на міжнародні перевезення, і вніс їхні дані в систему. Таким чином, вони змогли виїхати як водії, і ніхто з них не повернувся в Україну.

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