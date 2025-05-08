11:18  08 травня
Конфлікт у ліцеї Рівного: школярка вдарила вчителя циркулем
09:51  08 травня
ДТП у столиці: водій не впорався з керуванням та влетів у стовп
05:05  08 травня
Покинули немовля на вулиці в сумці: батькам із Київщини загрожує до 3 років ув'язнення
UA | RU
UA | RU
08 травня 2025, 16:20

Всю країну накриють дощі: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на п'ятницю, 9 травня

08 травня 2025, 16:20
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В більшості областей України у п'ятницю очікуються опади. У деяких регіонах також можливий мокрий сніг

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

9 травня в Україні будуть дощі майже в усіх регіонах. Крім того, на високогір'ї Карпат ймовірний мокрий сніг. При цьому в більшості західних областей опадів не передбачається. Вночі у південно-західній частині, на Кіровоградщині, Черкащині, місцями на Житомирщині та Київщині, вдень в Україні, крім заходу, помірні, в більшості центральних та південних областей місцями значні дощі, на південному сході країни подекуди з грозами.

Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів тепла (у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів). Вдень від 8 до 16 градусів тепла. На сході та південному сході країни вночі 5-10 градусів, а вдень - 13-18 градусів. На високогір'ї Карпат вночі дощ та мокрий сніг: температура вночі від 0 до 5 градусів, вдень — від 1 до 6 градусів вище нуля.

У Київській області 9 травня буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень дощі. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів тепла, а вдень — від 8 до 13 градусів. У столиці вночі від 4 до 6 градусів тепла, а вдень — від 9 до 11 градусів вище нуля.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
На Київщині чоловік розстріляв людей
08 травня 2025, 16:35
Вибухи на Кіровоградщині: в ОВА попередили цивільних про тактичні навчання ЗСУ
08 травня 2025, 16:30
Удар по автобусу в Марганці: у лікарні померла 10 жертва
08 травня 2025, 16:05
На Буковині прикордонники затримали "екстремальних туристів" з Харківщини
08 травня 2025, 15:59
Змусив поліцію перевіряти всі мости в Харкові: суд виніс вирок псевдомінеру
08 травня 2025, 15:55
На Тернопільщині чоловік проламав стелю чужого житла і викрав два телевізори
08 травня 2025, 15:50
У Черкасах чоловіка засудили до ув'язнення за ухилення від мобілізації
08 травня 2025, 15:42
У Куп'янську російський дрон влучив в атівку комунальників: є постраждалі
08 травня 2025, 15:32
Бригада "Помста" ліквідувала росіян, які загоряли на бронетехніці
08 травня 2025, 15:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »