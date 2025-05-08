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Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

9 травня в Україні будуть дощі майже в усіх регіонах. Крім того, на високогір'ї Карпат ймовірний мокрий сніг. При цьому в більшості західних областей опадів не передбачається. Вночі у південно-західній частині, на Кіровоградщині, Черкащині, місцями на Житомирщині та Київщині, вдень в Україні, крім заходу, помірні, в більшості центральних та південних областей місцями значні дощі, на південному сході країни подекуди з грозами.

Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів тепла (у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів). Вдень від 8 до 16 градусів тепла. На сході та південному сході країни вночі 5-10 градусів, а вдень - 13-18 градусів. На високогір'ї Карпат вночі дощ та мокрий сніг: температура вночі від 0 до 5 градусів, вдень — від 1 до 6 градусів вище нуля.

У Київській області 9 травня буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень дощі. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів тепла, а вдень — від 8 до 13 градусів. У столиці вночі від 4 до 6 градусів тепла, а вдень — від 9 до 11 градусів вище нуля.