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До суду направили обвинувальний акт стосовно 24-річного чоловіка за фактом неправдивого повідомлення про підготовку вибуху

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

У березні цього року, перебуваючи напідпитку, житель Дністровського району області зателефонував на спецлінію "102" та повідомив про замінування райвідділу поліції.

Працівники вибухотехнічної та кінологічної служб жодної вибухівки у будівлі не знайшли.

Зазначається, що обвинувачений раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин, однак на шлях виправлення не став.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті затримали "мінерку", яка погрожувала вибухами в лікарні.