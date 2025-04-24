В одному із готелів Тернополя виявили групу іноземців-нелегалів: що відомо
Четверо чоловіків та троє жінок — громадяни Республіки Молдова — незаконно перебували на території України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Іноземців виявили в одному з готелів Тернополя. Під час перевірки з’ясувалося, що громадяни Молдови перевищили дозволений термін перебування в Україні.
Наразі правоохоронці встановлюють, чим саме вони займалися у регіоні.
На всіх порушників склали адміністративні протоколи за ст. 203 (порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства на території України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Іноземців буде примусово повернено в країну походження.
Нагадаємо, на Тернопільщині знайшли 19-річну дівчину, яка залишила новонароджену дитину на вулиці.