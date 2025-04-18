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18 квітня 2025, 22:40

На Волині поляка засудили на 5 років за те, що він намагався вивезти ухилянта за кордон

18 квітня 2025, 22:40
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На Волині винесли вирок 43-річному громадянину Польші. Водій міжнародного рейсу намагався вивезти українця за кордон

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

43-річного громадянина Польщі засудили до 5 років ув'язнення. Він намагався вивезти військовозобов'язаного українця за кордон.

За даними правоохоронців, 43-річний іноземець працював водієм на міжнародних рейсах. Згодом він пообіцяв 54-річному військовозобов'язаному чоловікові вивезти його у Польщу, сховавши у кабіні вантажівки.

Вночі 20 лютого втікача виявили прикордонники. Водій (раніше вже судимий за аналогічний злочин) постав перед судом за такий злочин і проведе за ґратами 5 років.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині неповнолітній організував бізнес на військовозобов'язаних. 17-річний хлопець допомагав перетнути державний кордон двом громадянам призовного віку. За свої "послуги" він просив 7 тисяч доларів.

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