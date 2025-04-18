Фото: прокуратура

У Києві правоохоронці викрили адвоката, який організував схему для військовозобов'язаних. Він обіцяв їм оновити їхні дані в ТЦК та дати бронювання від служби

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У столиці викрили адвоката, який обіцяв оновити дані військовозобов’язаних у ТЦК без їх присутності та згодом працевлаштувати заради бронювання. За цю "послугу" він просив 15 тисяч доларів.

Від двох клієнтів він отримав 30 тисяч доларів. Гроші передавали трьома етапами. Адвоката затримали, коли він отримував останній "транш". Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою з можливістю внести заставу у сумі 1 241 480 гривень.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі викрили чоловіка, який запропонував військовозобов'язаному "допомогу" в ухиленні від служби. Він запропонував "клієнту" запропонував через посередництво "уповноваженої" особи отримати від лікарсько-консультаційної комісії рішення про встановлення інвалідності для його матері. Це дало б військовозобов'язаному можливість виїхати за кордон.