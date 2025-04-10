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10 квітня 2025, 22:30

На Волині відправили під варту чоловіка, який ґвалтував двох доньок

10 квітня 2025, 22:30
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Ілюстративне фото
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На Волині чоловік неодноразово ґвалтував власних доньок. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

34-річному жителю Волинської області повідомили про підозру у неодноразовому зґвалтуванні двох малолітніх дітей. Чоловік протягом 2023-2023 року ґвалтував рідних доньок, яким зараз 12 та 13 років.

"Слідчі дії за участі дітей в кримінальному провадженні про злочин, пов'язаний із домашнім насильством, відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування потерпілих", - зазначили в прокуратурі.

Слід підкреслити, що тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, раніше в Чернівецькій області чоловіка відправили за ґрати за систематичне зґвалтування неповнолітньої доньки. На суді він заявив, що все було добровільно. При цьому донька народила від нього дитину.

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