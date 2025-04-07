Жорстокий злочин на Миколаївщині: військовий РФ зґвалтував неповнолітню

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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру військовослужбовцю ЗС РФ у вчиненні воєнного злочину

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що підозрюваний, 26-річний доброволець спецзагону швидкого реагування "Ахмат", у період із квітня по листопад 2022 року брав участь у бойових діях на території Луганської, Херсонської та Миколаївської областей. Він діяв у складі 71-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил РФ.

На початку листопада 2022 року, погрожуючи вогнепальною зброєю, підозрюваний примусово перевіз двох неповнолітніх дівчаток із тимчасово окупованої частини Миколаївщини до житлового будинку.

Згодом він відвів одну з них до іншої квартири в цьому самому будинку, де скоїв злочин сексуального характеру.

Наступного дня чоловік залишив 13-річну потерпілу разом із другою дівчинкою замкненими всередині квартири, зачинивши двері на ключ.

Через те, що підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території, прокуратура планує звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на спеціальне досудове розслідування.

Нагадаємо, станом на 5 квітня більше ніж 2479 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної вторгнення РФ.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 616 дітей загинули та понад 1863 отримали поранення різного ступеня тяжкості.