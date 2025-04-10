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10 апреля 2025, 22:30

На Волыни отправили под стражу мужчину, насиловавшего двух дочерей

10 апреля 2025, 22:30
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На Волыни мужчина неоднократно насиловал собственных дочерей. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

34-летнему жителю Волынской области сообщили о подозрении в неоднократном изнасиловании двух малолетних детей. Мужчина в течение 2023-2023 года насиловал родных дочерей, которым сейчас 12 и 13 лет.

"Следственные действия с участием детей в уголовном производстве о преступлении, связанном с домашним насилием, происходили с соблюдением всех требований законодательства о правосудии, дружественном к ребенку, чтобы не вызвать повторного травмирования потерпевших", - отметили в прокуратуре.

Следует подчеркнуть, что теперь мужчине грозит лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, ранее в Черновицкой области мужчину отправили за решетку за систематическое изнасилование несовершеннолетней дочери. В суде он заявил, что все было добровольно. При этом дочь родила от него ребенка.

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