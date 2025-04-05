фото: поліція

Правоохоронці затримали жителя села Величкі Лучки, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчини

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Днями до поліції звернулася жителька села із заявою про зґвалтування її 14-річної доньки. Як виявилось, злочин скоїв родич дитини. Він затягнув дівчинку до сусідської будівлі, де зґвалтував.

Після скоєного 27-річний зловмисник переховувався від поліції. Його розшукали та затримали.

Фігуранта взяли під варту. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, на Буковині засудили чоловіка, який роками ґвалтував неповнолітню доньку. Дівчина народила від нього дитину.