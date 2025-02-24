Перші 6200 осель у 10 областях: в Україні працюють над розбудовою фонду соціального житла

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В Україні розпочали створювати соціальне житло: хто та за якою ціною зможе його отримати

Держава вперше розпочала створювати соціальне житло. В межах пілотного проєкту в 10 областях уже будують чи планують збудувати 6200 квартир.

Про це розповіла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк під час онлайн-діалогу з представниками ЗМІ, в якому взяли участь майже сотня журналістів із різних регіонів України.

Усі аспекти функціонування соціального житла регулюватиме нова житлова політика, над запровадженням якої зараз працює держава, зокрема партія "Слуга Народу" й особисто Олена Шуляк.

Соціальне житло, як пояснила нардеп, перебуватиме у власності громади, яка й буде ним розпоряджатися. Такий житловий фонд надаватимуть родинам за ціною, що буде підйомною саме для неї. Це можуть бути й переселенці, люди, які втратили житло через аварію, катастрофу тощо. Вартість оренди розраховуватимуть індивідуально. Вона залежатиме від прибутків родини, яка має потребу в такому житлі.

"Громади повинні створювати фонд соціального житла. Можна будувати нове, можна викуповувати старе, можна зробити інвентаризацію: знайти довгобуди, переробити їх, зробити капітальні ремонти за правильними стандартами, і це буде у власності громади", – підсумувала Олена Шуляк.

Нова житлова політика замітить старий Житловий кодекс, який розроблений ще 40 років тому й зараз зовсім не відповідає сучасним викликам. Відповідний законопроєкт, як зазначила очільниця партії "Слуга Народу", вже пройшов затвердження в Кабінеті міністрів і профільному парламентському комітеті, тому скоро буде винесений на розгляд Верховної Ради.

Олена Шуляк пояснила, що нова житлова політика дасть змогу розв'язати як проблеми воєнного часу, так і низку інших хронічних проблем, на які роками заплющувалися очі. Мова зокрема йде про застарілість фонду житла, скандальні недобудовані житлові комплекси по всій Україні та багаторічні черги на житло як у Радянському Союзі.