У Львові 15-річна дівчина жорстоко побила подругу: відео потрапило в соцмережі

ілюстративне фото: Нацполіція

У Львові правоохоронці розслідують випадок жорстокого побиття дівчини, яке сталося ще 3 березня в одній із квартир міста. Інцидент набув розголосу після того, як відео знущань потрапило в соціальні мережі

Про це інформує пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, під час моніторингу мережі 23 березня поліцейські виявили відеозапис, на якому неповнолітня дівчина завдає численні удари руками та ногами своїй знайомій. Правоохоронці оперативно встановили особи нападниці та потерпілої – це 15- та 16-річні мешканки Львова.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Нападниці загрожує штраф, пробаційний нагляд до п’яти років або обмеження волі на той самий строк.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, днями у місті Трускавець Львівської області четверо підлітків познущалися з 18-річного хлопця з інвалідністю. Зловмисники знімали відео, яке згодом виклали в соцмережі. Нападниками були троє дівчат та один хлопець віком від 11 до 14 років.

14-річній дівчині вже повідомили про підозру в хуліганстві.