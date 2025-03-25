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На Волині винесли вирок чоловіку, який побив свою доньку ременем. Сам він свою провину визнав

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

Сам інцидент стався у січні. Тоді під час конфлікту батько кілька разів вдарив дитину ременем. Експерти зафіксували в дитини численні ушкодження, зокрема, синці і внутрішні крововиливи на обличчі, голові, руках, грудній клітці, спині та ногах.

У суді чоловік розкаявся. Водночас з'ясувалось, що в той момент він був п'яним. Суд визнав чоловіка винуватим та призначив йому покарання у вигляді громадських робіт на строк 200 годин. Крім того, суд застосував до обвинуваченого обмежувальний захід — обов’язкове проходження програми для кривдників протягом 3 місяців.

Чоловік також повинен відшкодувати медзакладу витрати на лікування в сумі 17 210,80 грн, а також моральну шкоду у розмірі 100 000 грн на користь доньки.

Нагадаємо, раніше в Полтаві чоловік побив 11-місячну доньку. Немовля з травмами госпіталізували медики. Про інцидент правоохоронцям повідомив дідусь дитини.