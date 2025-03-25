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25 марта 2025, 23:05

Старые методы "воспитания": на Волыни мужчина заплатит дочери крупную сумму, потому что избил ее ремнем

25 марта 2025, 23:05
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На Волыни вынесли приговор мужчине, избившему свою дочь ремнем. Сам он свою вину признал

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел в январе. Тогда во время конфликта отец несколько раз ударил ребенка ремнем. Эксперты зафиксировали у ребенка многочисленные повреждения, в частности, кровоподтеки и внутренние кровоизлияния на лице, голове, руках, грудной клетке, спине и ногах.

В суде мужчина раскаялся. В то же время выяснилось, что в тот момент он был пьян. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде общественных работ сроком 200 часов. Кроме того, суд применил к обвиняемому ограничительную меру — обязательное прохождение программы для обидчиков в течение 3 месяцев.

Мужчина также должен возместить медучреждению расходы по лечению в сумме 17 210,80 грн, а также моральный ущерб в размере 100 000 грн в пользу дочери.

Напомним, ранее в Полтаве мужчина избил 11-месячную дочь. Младенца с травмами госпитализировали медики. Об инциденте правоохранителям сообщил дедушка ребенка.

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