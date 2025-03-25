У Хмельницькому дружина військового народила від іншого чоловіка й викинула малюка на смітник

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Днями у Хмельницькому міськрайонному суді відбулося підготовче судове засідання у справі 37-річної жінки, яку підозрюють у залишенні в небезпеці новонародженої дитини. Вона народила вдома хлопчика та викинула його біля сміттєвих баків

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Судовий розгляд за звинуваченням підозрюваної відбудеться вже 31 березня. Під час підготовчого судового засідання підозрювана сказала, що визнає свою вину.

За словами жінки, вона боялася людського осуду, бо її чоловік на війні зник безвісти в лютому 2024 році, а народила обвинувачена вже 15 січня 2025 року. Мешканка Хмельницького розповіла, що біологічний батько хлопчика про народження дитини знає.

"Ця дитина не від нього. Як це так, чоловік зник на війні безвісти, а вона, ще не пройшло року, знайшла вже собі другого. Я не хотіла виносити цієї дитини. Тоді побоялася, напевно, засудження сусідів, людей, які мене знають. У мене просто був острах", – сказала вона.

Підозрювана також зазначила, що вже має двох неповнолітніх доньок, тому "з третьою дитиною їм було б затісно". За словами жінки, тепер вона "жалкує, що так вчинила і краще б занесла малюка у "Вікно життя".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 15 січня у Хмельницькому перехожі знайшли новонароджену дитину в пакеті на смітнику на вулиці Тернопільській.