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Суд відправив за ґрати жителя Пулинської громади на Житомирщині за спробузґвалтування 12-річної дівчинки

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

В січні 2023 року 25-річний молодик, перебуваючи напідпитку, прийшов додому до своєї знайомої. Останньої не було, тож фігурант вирішив зґвалтувати її доньку, яка перебувала вдома сама.

Дівчинка вчинила опір нападнику: пручалася та кликала на допомогу, а вирвавшись, подзвонила сестрі, яка викликала поліцію та знайомого.

Зловмисника затримали. Наразі суд виніс йому вирок – 10 років вʼязниці.

До вступу вироку в законну силу фігурант перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Києві поліцейський ґвалтував 10-річну дівчинку та погрожував "посадити її батьків".