В Луцке задержали мужчину, который угрожал пистолетом работникам ТЦК

коллаж: RegioNews

В сети появилось видео из Луцка, на котором мужчина с оружием якобы убегал от сотрудников местного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Оказалось, что гражданин отказался выполнить требования военнослужащих, а также угрожал им пистолетом

Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

На видео, снятом военнослужащими ТЦК Волынской области, видно, что мужчина не только отказался выполнить законные требования военнослужащих ТЦК, но и угрожал им и другим гражданским лицам огнестрельным оружием.

По данному факту Национальная полиция Украины в Волынской области возбудила уголовное производство относительно угрозам жизни и здоровью военнослужащих и гражданских граждан.

Правоохранители проинформировали, что этот инцидент произошел в Луцке в субботу, 15 марта. Гражданин 1984 года рождения во время проверки военно-учетных данных совершил грубое нарушение общественного порядка - угрожал военнослужащим и гражданским травматическим пистолетом и произвел выстрел вверх. В настоящее время продолжается следствие.

"В очередной раз напоминаем, что обязанность каждого гражданина — защищать свое государство и соблюдать законы Украины. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560, каждое военнообязанное лицо обязано предоставить документы для проверки актуальных военно-учетных данных группе оповещения", — отметили в Волынском областном ТЦК и СП.

Напомним, 15 марта во Львове мобилизовали мужчину, который ударил работника ТЦК и пытался скрыться.

Ранее в Харькове во время столкновения с ТЦК 16-летний подросток получил ожог глаз.