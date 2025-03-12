У Луцьку під час хвилини мовчання зупинятимуть транспорт

фото: Волинські новини

У Луцьку щодня о 9:00 ранку під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятимуть транспорт на центральних вулицях

Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому міської ради, передає RegioNews.

У міській раді повідомили, що за дотриманням безпеки дорожнього руху під час хвилини мовчання стежитимуть представники Департаменту патрульної поліції.

У цей період рекомендується зберігати тишу, пішоходам — зупинятися, а виробничі процеси на підприємствах — призупинятися на хвилину.

Таким чином, жителі громади матимуть змогу висловити свою солідарність у вшануванні пам'яті загиблих героїв і морально підтримати їхні родини, пояснили в міськраді.

Нагадаємо, в Львівській області запровадили зупинку транспорту під час хвилини мовчання для вшанування пам’яті загиблих у війні з РФ.

Раніше повідомлялось, що в Києві напрацювали рекомендації щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.