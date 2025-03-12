В Луцке во время минуты молчания будут останавливать транспорт

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В Луцке каждый день в 9:00 утра во время общенациональной минуты молчания будут останавливать транспорт на центральных улицах

Такое решение было принято во время заседания исполкома городского совета, передает RegioNews.

В городском совете сообщили, что за соблюдением безопасности дорожного движения в минуту молчания будут следить представители Департамента патрульной полиции.

В этот период рекомендуется сохранять тишину, пешеходам – останавливаться, а производственные процессы на предприятиях – приостанавливаться на минуту.

Таким образом, жители общины смогут выразить свою солидарность в памяти погибших героев и морально поддержать их семьи, пояснили в горсовете.

Напомним, во Львовской области была введена остановка транспорта во время минуты молчания для памяти погибших в войне с РФ.

Ранее сообщалось, что в Киеве наработали рекомендации по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания.