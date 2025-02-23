На Київщині сталася пожежа в квартирі: рятувальники евакуювали трьох дітей
Подія сталася вдень 22 січня у Вишгороді Київської області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
У будинку на вуолиці Богдана Хмельницького в квартирі загорівся диван. На момент прибуття вогнеборців в квартирі перебували двоє дорослих та їх троє дітей. Батьки самостійно вийшли на свіже повітря, а дітей 2015, 2018 та 2023 р.н евакуювали рятувальники.
Причина займання встановлюється.
Нагадаємо, 20 лютого на Київщині у пожежі загинули двоє літніх людей: чоловік віком 80 років та жінка 76 років.
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