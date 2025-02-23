фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

У будинку на вуолиці Богдана Хмельницького в квартирі загорівся диван. На момент прибуття вогнеборців в квартирі перебували двоє дорослих та їх троє дітей. Батьки самостійно вийшли на свіже повітря, а дітей 2015, 2018 та 2023 р.н евакуювали рятувальники.

Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, 20 лютого на Київщині у пожежі загинули двоє літніх людей: чоловік віком 80 років та жінка 76 років.