У Києві нетверезий водій врізався в автобус: постраждала жінка
Поліцейські затримали нетверезого керманича Hyundai, який врізався у маршрутний автобус та травмував свою пасажирку
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Зазначається, що автопригода трапилась у п'ятницю, 21 лютого, на вулиці Кубанської України у Деснянському районі.
30-річний водій легковика, перебуваючи напідпитку (1,39 проміле), не впорався з керуванням та спочатку зіткнувся з автобусом, який порожнім стояв на зупинці, а потім з автопідйомником Iveco, який рухався у попутному напрямку.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 28-річна пасажирка Hyundai. Її з переломом руки госпіталізували до медичного закладу.
Винуватця автопригоди слідчі затримали. Йому світить позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.
Нагадаємо, у Рівному п'яний водій протаранив шість авто і втік з місця аварії.
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