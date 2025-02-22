17:46  21 лютого
У Києві на виставці вперше показали українську ракету "Трембіта"
21:39  21 лютого
Американці більше вважають диктатором Трампа, аніж Зеленського - опитування
12:23  21 лютого
У мережі показали момент прильоту "Шахеда" у Білій Церкві
UA | RU
UA | RU
22 лютого 2025, 10:39

У Києві нетверезий водій врізався в автобус: постраждала жінка

22 лютого 2025, 10:39
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Поліцейські затримали нетверезого керманича Hyundai, який врізався у маршрутний автобус та травмував свою пасажирку

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що автопригода трапилась у п'ятницю, 21 лютого, на вулиці Кубанської України у Деснянському районі.

30-річний водій легковика, перебуваючи напідпитку (1,39 проміле), не впорався з керуванням та спочатку зіткнувся з автобусом, який порожнім стояв на зупинці, а потім з автопідйомником Iveco, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 28-річна пасажирка Hyundai. Її з переломом руки госпіталізували до медичного закладу.

Винуватця автопригоди слідчі затримали. Йому світить позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, у Рівному п'яний водій протаранив шість авто і втік з місця аварії.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині засудили правоохоронця, який п'яним скоїв смертельну ДТП

ДТП нетверезий водій Київ поліція автобус
Авто влетіло в дерево: у смертельній ДТП на Житомирщині загинув чоловік
22 лютого 2025, 03:30
На Сумщині директор ліцею "влаштував на роботу" своїх синів, які насправді за кордоном
22 лютого 2025, 02:30
У Дніпрі викрили масштабну схему постачання заборонених речовин в аптеки
22 лютого 2025, 01:30
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Польський міністр привіз у США збитий в Україні "Шахед"
22 лютого 2025, 11:04
На Кіровоградщині російський дрон влучив у підприємство: обійшлось без жертв
22 лютого 2025, 10:47
За добу на Донеччині росіяни вбили двох цивільних та ще 12 поранили
22 лютого 2025, 10:17
У Генштабі розповіли, скільки росіян та техніки знищили за добу
22 лютого 2025, 09:55
Зеленський підпише угоду про корисні копалини із США, - ЗМІ
22 лютого 2025, 09:29
Росія запустила по Україні 162 безпілотники: як відпрацювала ППО
22 лютого 2025, 09:12
На Київщині через атаку ворожих дронів загинув чоловік
22 лютого 2025, 08:56
Авто влетіло в дерево: у смертельній ДТП на Житомирщині загинув чоловік
22 лютого 2025, 03:30
На Сумщині директор ліцею "влаштував на роботу" своїх синів, які насправді за кордоном
22 лютого 2025, 02:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Богданов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »