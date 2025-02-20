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На Дніпропетровщині суд обрав покарання для учасника смертельної ДТП. У тій аварії зіткнулись два авто, через що загинула дитина

Про це повідомляє Перший Криворізький, передає RegioNews.

У Криворізькому районному суді винесли вирок водію. Сама аварія сталась влітку 2022 року. Тоді водій Skoda Superb рухався через село Мар`янівка зі сторони Кривого Рогу в бік Кропивницького.

Коли він наближався до автобусної зупинки, він вирішив розвернутися вліво. Проте він не переконався в безпеці маневру для оточуючих. В цей же час водій Suzuki SX-4, що їхав позаду нього, рушив на зустрічну смугу. Цей водій також не врахував дорожню обстановку.

В результаті два авто зіткнулись. від удару Suzuki SX-4 вилетів на узбіччя, де були люди. Внаслідок цього загинула 12-річна дівчинка.

Водія Skoda Superb визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Суд призначив йому чотири роки ув’язнення та 1 рік заборони керувати автівкою. Відомо, що термін за ґратами замінили 1 роком умовно.

Нагадаємо, що 14 лютого на Чернігівщині сталась ДТП. Водій легковика не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Внаслідок цього 14-річна пасажирка загинула на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.