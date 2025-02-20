На Тернопільщині чоловіка задавило власне авто
Нещастя трапилося 18 лютого між 17:30 та 20:30 в селі Літятин Тернопільського району. Чоловіка смертельно травмував власний автомобіль
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Чоловік припаркував авто "УАЗ-469" на одній із вулиць села та вийшов з нього. У якийсь момент машина почала котитися і притиснула водія до металевої огорожі. 61-річний чоловік від отриманих травм помер ще до приїзду "швидкої".
На місці події працювали правоохоронці.
Нагадаємо, 15 лютого на Сумщині легковик на зустрічці влетів у мікроавтобус. Тіла загиблих деблокували рятувальники.
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
На Дніпропетровщині водія судили за ДТП, в якому загинула дитина
20 лютого 2025, 01:45На Черкащині внаслідок пожежі загинули три людини
20 лютого 2025, 01:22Це огидна зрада країни, яка вмирала за свободу - сенатор Блюменталь про скандальні заяви Трампа про Україну та Зеленського
20 лютого 2025, 00:57ЗСУ завдали удару по батальйону росіян в Запорізькій області
20 лютого 2025, 00:12На Хмельниччині судили таксиста, який п'яний збив жінку на смерть
19 лютого 2025, 23:52Хотіла отримали фінансову допомогу: аферисти вкрали в жінки понад 80 тисяч
19 лютого 2025, 23:28Митники виявили зуби мамонтів у посилці з Пирятина до США
19 лютого 2025, 23:24У ЄС стали на бік Зеленського після скандальних заяв Трампа
19 лютого 2025, 22:57Пограбував людину з інвалідностю: на Волині винесли вирок грабіжнику
19 лютого 2025, 22:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі блоги »