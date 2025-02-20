фото: поліція

Нещастя трапилося 18 лютого між 17:30 та 20:30 в селі Літятин Тернопільського району. Чоловіка смертельно травмував власний автомобіль

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Чоловік припаркував авто "УАЗ-469" на одній із вулиць села та вийшов з нього. У якийсь момент машина почала котитися і притиснула водія до металевої огорожі. 61-річний чоловік від отриманих травм помер ще до приїзду "швидкої".

На місці події працювали правоохоронці.

Нагадаємо, 15 лютого на Сумщині легковик на зустрічці влетів у мікроавтобус. Тіла загиблих деблокували рятувальники.