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На Волині суд ухвалив рішення щодо покарання для грабіжника. Чоловік прямо на вулиці пограбував місцевого жителя, який пересувався на кріслі колісному

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

46-річного жителя Ковеля визнали винним у вчиненні грабежу. Йому призначили сім років та три місяці позбавлення волі.

За даними слідства, навесні 2024 року чоловік на вулиці відкрито пограбував місцевого жителя, який пересувався на кріслі колісному. Він вкрав у нього гаманець з грошима.

Також повідомлялося, що раніше в Одесі чоловік нібито допомагав приїжджому зорієнтуватися в місті, але в результаті викрав його телефон. Правоохоронці затримали одесита. Виявилося, що чоловік уже мав судимості за майнові злочини та оборудки з наркотиками.