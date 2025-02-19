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На Волыни суд принял решение о наказании для грабителя. Мужчина прямо на улице ограбил местного жителя, передвигавшегося на колесном кресле

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

46-летний житель Ковеля признан виновным в совершении грабежа. Ему назначили семь лет и три месяца лишения свободы.

По данным следствия, весной 2024 года мужчина на улице открыто ограбил местного жителя, передвигавшегося на колесном кресле. Он украл у него кошелек с деньгами.

Также сообщалось, что ранее в Одессе мужчина якобы помогал приезжему сориентироваться в городе, но в результате угнал его телефон. Правоохранители задержали одессита. Оказалось, что у мужчины уже были судимости за имущественные преступления и сделки с наркотиками.