На волинському підприємстві працюватимуть громадяни Індії

фото: Міграційна служба Волинської області

На одному з підприємств Волинської області працюватимуть громадяни Індії

Про це повідомили в пресслужбі Міграційної служби регіону, передає RegioNews.

Там зазначають, що Волинь стає все більш привабливою для міжнародної трудової міграції.

Днями до волинських міграційників звернулися представники одного з промислових підприємств для оформлення дозвільних документів на проживання для чотирьох громадян Республіки Індія.

Чоловіки віком від 22 до 26 років планують працювати в Україні та оформлюють посвідки на тимчасове проживання у зв'язку з працевлаштуванням.

У міграційній службі уточнили, що всі процеси працевлаштування іноземців відбуваються згідно з українським міграційним законодавством.

.Нагадаємо, меблеве підприємство, що працює у Тячівській громаді на Закарпатті, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш.

Згодом на закарпатському підприємстві пояснили, що наймають працівників із Бангладеш, оскільки не можуть залучити на виробництво достатню кількість місцевих людей.