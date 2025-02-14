На волынском предприятии будут работать граждане Индии

фото: Миграционная служба Волынской области

На одном из предприятий Волынской области будут работать граждане Индии

Об этом сообщили в пресс-службе Миграционной службы региона, передает RegioNews.

Там отмечают, что Волынь становится все более привлекательной для международной трудовой миграции.

На днях к волынским миграционщикам обратились представители одного из промышленных предприятий для оформления разрешительных документов на жительство для четырех граждан Республики Индия.

Мужчины от 22 до 26 лет планируют работать в Украине и оформляют виды на временное проживание в связи с трудоустройством.

В миграционной службе уточнили, что все процессы трудоустройства иностранцев проходят в соответствии с украинским миграционным законодательством.

.Напомним, мебельное предприятие, работающее в Тячевской общине на Закарпатье, ведет переговоры с Министерством иностранных дел о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш.

Впоследствии на закарпатском предприятии объяснили, что нанимают работников из Бангладеш, поскольку не могут привлечь на производство достаточное количество местных жителей.