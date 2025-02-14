13:26  14 февраля
Пресс-конференция Зеленского в Мюнхене: основные тезисы
11:05  14 февраля
Провалились под лед на Херсонщине: из Ингульца достали тела мальчика и девочки
17:42  13 февраля
В Киеве продавали квартиры прямо с жителями
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2025, 14:09

На волынском предприятии будут работать граждане Индии

14 февраля 2025, 14:09
Читайте також українською мовою
фото: Миграционная служба Волынской области
Читайте також
українською мовою

На одном из предприятий Волынской области будут работать граждане Индии

Об этом сообщили в пресс-службе Миграционной службы региона, передает RegioNews.

Там отмечают, что Волынь становится все более привлекательной для международной трудовой миграции.

На днях к волынским миграционщикам обратились представители одного из промышленных предприятий для оформления разрешительных документов на жительство для четырех граждан Республики Индия.

Мужчины от 22 до 26 лет планируют работать в Украине и оформляют виды на временное проживание в связи с трудоустройством.

В миграционной службе уточнили, что все процессы трудоустройства иностранцев проходят в соответствии с украинским миграционным законодательством.

.Напомним, мебельное предприятие, работающее в Тячевской общине на Закарпатье, ведет переговоры с Министерством иностранных дел о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш.

Впоследствии на закарпатском предприятии объяснили, что нанимают работников из Бангладеш, поскольку не могут привлечь на производство достаточное количество местных жителей.

Волынская область иностранцы предприятие работа миграционная служба
На Волыни задержали дельцов, которые производили фальшивые водительские удостоверения
13 февраля 2025, 14:41
Подарки для воображаемого друга: на Волыни задержали двух парней с пакетами для побега за границу
13 февраля 2025, 01:39
Суд вынес приговор жителю Волыни, который за деньги регистрировал на мужчин чужих детей
11 февраля 2025, 18:23
Все новости »
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
СБУ показала обломки российского дрона, атаковавшего ЧАЭС
14 февраля 2025, 15:07
Во Львове открыли первый в Украине Хаб евроинтеграции
14 февраля 2025, 14:57
Украину засыплет снегом: прогноз погоды на выходные
14 февраля 2025, 14:53
Россияне ударили по Киевщине: горели складские помещения полиграфии
14 февраля 2025, 14:45
В Николаеве раздался взрыв: что известно
14 февраля 2025, 14:42
В Киевской области 250-килограммовый мужчина упал с кровати и не мог подняться
14 февраля 2025, 14:29
Самоубийство на автовокзале в Николаеве: мужчина взорвал себя гранатой
14 февраля 2025, 14:21
Военнообязанным мужчинам за границей начнут выдавать паспорта
14 февраля 2025, 14:18
В Киеве пьяный водитель сбил женщину насмерть: что ему грозит
14 февраля 2025, 14:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »