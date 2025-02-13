фото: ДПСУ

Двох молодиків затримали у Ковельському районі при спробі втечі за кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Спершу молодики зустрілися з прикордонниками під час перевірочних заходів у контрольованому прикордонному районі. Вони пояснили, що їдуть на день народження друга, взявши подарунки та продукти. Згодом хлопців виявили в іншому місці, де вони зізналися, що насправді планували незаконно перетнути кордон.

При огляді з’ясувалося, що у "подарункових" пакунках були теплий тактичний одяг, ліки, консерви, а також сокира, пилка та інші предмети, необхідні для подорожі.

На хлопців, 20-річного львів’янина та 22-річного жителя Полтавщини, склали відповідні адмінматеріали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні ліквідували нові "схеми для ухилянтів": серед організаторів – росіянка, яка видавала себе за чоловіка.