На Волині викрита ще одна схема переправлення "ухилянтів" за кордон

фото: ДПСУ

У пункті пропуску прикордонники виявили міжнародний рейсовий автобус, який перевозив чоловіків у спеціально обладнаних сховках

Як передає RegioNews, про це повідомляє Держприкордонслужба.

За словами прикордонників, схему організував 53-річний житель Волині. Разом із двома водіями міжнародного рейсового автобуса переховували чоловіків у спеціально обладнаних сховках.

"Під час спроби перевезення одного з "пасажирів" через пункт пропуску "Ягодин" водіїв затримали правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Втікачі заплатив за послугу по 7000 доларів.

Зловмисників затримали, коли вони намагалися перетнути кордон. Їм повідомлено про підозру.

Нагадаємо, в Карпатах шукають пʼятьох зниклих безвісти українців. Чоловіки відправились у гори, щоб нелегально потрапити до ЄС. Востаннє вони були на зв’язку три тижні тому.