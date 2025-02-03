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03 лютого 2025, 16:44

На Волині викрита ще одна схема переправлення "ухилянтів" за кордон

03 лютого 2025, 16:44
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фото: ДПСУ
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У пункті пропуску прикордонники виявили міжнародний рейсовий автобус, який перевозив чоловіків у спеціально обладнаних сховках

Як передає RegioNews, про це повідомляє Держприкордонслужба.

За словами прикордонників, схему організував 53-річний житель Волині. Разом із двома водіями міжнародного рейсового автобуса переховували чоловіків у спеціально обладнаних сховках.

"Під час спроби перевезення одного з "пасажирів" через пункт пропуску "Ягодин" водіїв затримали правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Втікачі заплатив за послугу по 7000 доларів.

Зловмисників затримали, коли вони намагалися перетнути кордон. Їм повідомлено про підозру.

Нагадаємо, в Карпатах шукають пʼятьох зниклих безвісти українців. Чоловіки відправились у гори, щоб нелегально потрапити до ЄС. Востаннє вони були на зв’язку три тижні тому.

Волинська область Схеми ухилення від мобілізації кордон автобус ДПСУ
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