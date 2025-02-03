На Волині викрита ще одна схема переправлення "ухилянтів" за кордон
У пункті пропуску прикордонники виявили міжнародний рейсовий автобус, який перевозив чоловіків у спеціально обладнаних сховках
Як передає RegioNews, про це повідомляє Держприкордонслужба.
За словами прикордонників, схему організував 53-річний житель Волині. Разом із двома водіями міжнародного рейсового автобуса переховували чоловіків у спеціально обладнаних сховках.
"Під час спроби перевезення одного з "пасажирів" через пункт пропуску "Ягодин" водіїв затримали правоохоронці", - йдеться у повідомленні.
Втікачі заплатив за послугу по 7000 доларів.
Зловмисників затримали, коли вони намагалися перетнути кордон. Їм повідомлено про підозру.
Нагадаємо, в Карпатах шукають пʼятьох зниклих безвісти українців. Чоловіки відправились у гори, щоб нелегально потрапити до ЄС. Востаннє вони були на зв’язку три тижні тому.