На Волині прикордонники затримали двох чоловіків, які збиралися втекти за кордон

фото: ДПСУ

Прикордонники затримали двох мешканців Рівненщини, які збиралися незаконно перетнути кордон на Волині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Інформацію про рух невідомих в прикордонні військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів у Ковельському районі отримали від співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ "Захід".

За допомогою безпілотника прикордонники відшукали "мандрівників", які чагарниками пробиралися до державного кордону, та затримали їх. Правопорушниками виявилися двоє мешканців Рівненської області, віком 24 та 38 років.

Чоловіків доправили до прикордонного підрозділу. Тепер їм загрожує штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали працівника ТЦК, який за 3000-4000 доларів допомагав чоловікам втекти.