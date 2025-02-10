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10 лютого 2025, 18:55

Продавали наркотики, купували зброю та боєприпаси: на Волині судитимуть групу наркоторговців

10 лютого 2025, 18:55
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Викрили зловмисників, які в лікарнях шахрайством отримували наркотичні засоби. Згодом ці речовини продавались місцевим жителям

Про це повідомляє Прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

На Волині будуть судити членів групи наркоторговців. Відомо, що схему купівлі метадону вони розробили ще навесні 2024 року. Тоді зловмисники отримували наркотичні речовини в якості замісної підтримувальної терапії, оскільки були наркозалежними. Отримували ці речовини вони в лікарнях Ковеля та Києва. Потім незаконно отримані препарати вони продавали в Ковелі місцевим жителям.

"У ході досудового розслідування задокументовано 12 фактів вчинення незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів підозрюваними в складі організованої групи (ч.3 ст. 307 КК України), а також 29 фактів заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства підозрюваними в складі організованої групи (ч. 3 ст. 308 КК України)", - повідомили правоохоронці.

Зокрема, до обвинувчень додали заволодіння наркотиками шляхом шахрайства, придбання та зберігання боєприпасів та вогнепальної зброї. Невдовзі всі члени групи наркоторговців повстануть перед судом.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали чотирьох наркоділків, які продавали метамфетамін та метадон. Їх затримали якраз тоді, коли вони продавали чергову "дозу".

Також повідомлялося, що 26-річному оголосили про підозру за незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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