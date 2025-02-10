Наркобізнес у в'язниці: на Прикарпатті викрили групу наркоторговців

фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

На Прикарпатті повідомлено про підозру 3 учасникам злочинної групи, які організували "наркотрафік" в Івано-Франківську установу виконання покарань

Про це повідомили в Івано-Франківській обласні прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, засуджений налагодив схему постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до установи виконання покарань.

До справи залучив ще двох спільників, які перебували на волі.Ті передавали ув'язненому "наркопосилки" із небезпечними наркотичними засобами (бупренорфін, метадон, субаксон, бупрен та таблетки "Субітекс").

Організатор забезпечував безпосереднє керівництво групою, контролював "логістику" та розподіляв доставлений "товар" серед в'язнів.

За результатами обшуків, у камерах установи виконання покарань та за адресами проживання учасників злочинної групи вилучено мобільні телефони, "чорнові" записи, грошові кошти, 83 таблетки наркотичних засобів "Метадон" та "BUPRENORFIN", 7 зіп-пакетів із порошкоподібною речовиною, електронні ваги, пристрої для викурювання із залишками нашарування, пакувальні матеріали, пістолет марки "Форт 12", гранату з маркуванням "М", 23 патрони, комп’ютерну техніку та інші предмети злочинної діяльності.

За клопотанням прокурорів підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в столиці на Подолі затримали чоловіка з психотропами.

Раніше ми повідомляли, що в Запоріжжі поліцейські викрили чотирьох наркоділків, які продавали метамфетамін та метадон. Їх затримали "на гарячому", коли вони продавали чергову партію свого товару.