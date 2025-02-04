На Волині зупинили контрабанду лісоматеріалів

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У Волинській області викрили спробу незаконного експорту деревини до країн Євросоюзу

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Постачання лісу за кордон організував місцевий підприємець, який спеціалізується на експорті лісоматеріалів. Він подав митну декларацію з неправдивими даними про походження товару.

Правоохоронці під час митного контролю зафіксували підробку документів і не допустили незаконне вивезення лісу за кордон.

За результатами обшуків двох автомобілів, якими транспортували деревину, вилучили 79 кубічних метрів лісоматеріалів. На вилучену продукцію наклали арешт.

Фігуранту оголосили підозру. Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скерований до суду.

Нагадаємо, раніше з України намагались вивезти колекцію із майже 4200 поштових марок.