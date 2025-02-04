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04 февраля 2025, 05:50

На Волыни остановили контрабанду лесоматериалов

04 февраля 2025, 05:50
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фото: БЭБ
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В Волынской области разоблачили попытку незаконного экспорта древесины в страны Евросоюза

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Поставку леса за границу организовал местный предприниматель, специализирующийся на экспорте лесоматериалов. Он подал таможенную декларацию с ложными данными о происхождении товара.

Правоохранители во время таможенного контроля зафиксировали подделку документов и не допустили незаконный вывоз леса за границу.

По результатам обысков двух автомобилей, которыми транспортировали древесину, изъяли 79 кубических метров лесоматериалов. На изъятую продукцию был наложен арест.

Фигуранту объявили подозрение. Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлен в суд.

Напомним, ранее из Украины пытались вывезти коллекцию из почти 4200 почтовых марок.

Волынская область контрабанда лесоматериалы БЭБ
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