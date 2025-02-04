На Волыни остановили контрабанду лесоматериалов
В Волынской области разоблачили попытку незаконного экспорта древесины в страны Евросоюза
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Поставку леса за границу организовал местный предприниматель, специализирующийся на экспорте лесоматериалов. Он подал таможенную декларацию с ложными данными о происхождении товара.
Правоохранители во время таможенного контроля зафиксировали подделку документов и не допустили незаконный вывоз леса за границу.
По результатам обысков двух автомобилей, которыми транспортировали древесину, изъяли 79 кубических метров лесоматериалов. На изъятую продукцию был наложен арест.
Фигуранту объявили подозрение. Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлен в суд.
Напомним, ранее из Украины пытались вывезти коллекцию из почти 4200 почтовых марок.