На Волыни остановили контрабанду лесоматериалов

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В Волынской области разоблачили попытку незаконного экспорта древесины в страны Евросоюза

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Поставку леса за границу организовал местный предприниматель, специализирующийся на экспорте лесоматериалов. Он подал таможенную декларацию с ложными данными о происхождении товара.

Правоохранители во время таможенного контроля зафиксировали подделку документов и не допустили незаконный вывоз леса за границу.

По результатам обысков двух автомобилей, которыми транспортировали древесину, изъяли 79 кубических метров лесоматериалов. На изъятую продукцию был наложен арест.

Фигуранту объявили подозрение. Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлен в суд.

Напомним, ранее из Украины пытались вывезти коллекцию из почти 4200 почтовых марок.