На Волыни разоблачена еще одна схема переправки уклонистов за границу
В пункте пропуска пограничники обнаружили международный рейсовый автобус, перевозивший мужчин в специально оборудованных тайниках
Как передает RegioNews, об этом сообщает Госпогранслужба.
По словам пограничников, схему организовал 53-летний житель Волыни. Вместе с двумя водителями международного рейсового автобуса скрывали мужчин в специально оборудованных тайниках.
"При попытке перевозки одного из "пассажиров" через пункт пропуска "Ягодин" водителей задержали правоохранители", - говорится в сообщении.
Беглецы заплатил за услугу по 7000 долларов.
Злоумышленников задержали, когда они пытались пересечь границу. Им доложено о подозрении.
Напомним, в Карпатах ищут пятерых пропавших без вести украинцев. Мужчины отправились в горы, чтобы нелегально попасть в ЕС. В последний раз они были на связи три недели назад.