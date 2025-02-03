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03 февраля 2025, 16:44

На Волыни разоблачена еще одна схема переправки уклонистов за границу

03 февраля 2025, 16:44
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фото: ГНСУ
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В пункте пропуска пограничники обнаружили международный рейсовый автобус, перевозивший мужчин в специально оборудованных тайниках

Как передает RegioNews, об этом сообщает Госпогранслужба.

По словам пограничников, схему организовал 53-летний житель Волыни. Вместе с двумя водителями международного рейсового автобуса скрывали мужчин в специально оборудованных тайниках.

"При попытке перевозки одного из "пассажиров" через пункт пропуска "Ягодин" водителей задержали правоохранители", - говорится в сообщении.

Беглецы заплатил за услугу по 7000 долларов.

Злоумышленников задержали, когда они пытались пересечь границу. Им доложено о подозрении.

Напомним, в Карпатах ищут пятерых пропавших без вести украинцев. Мужчины отправились в горы, чтобы нелегально попасть в ЕС. В последний раз они были на связи три недели назад.

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