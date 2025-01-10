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10 січня 2025, 12:20

У Кривому Розі чоловік вбив дружину, а також зґвалтував її 9-річну доньку

10 січня 2025, 12:20
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фото: поліція
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив свою дружину на очах у 9-річної доньки. Дівчинка також постраждала від рук зловмисника

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

В одній із квартир будинку у Тернівському районі міста чоловік побив 44-річну дружину – вона отримала тяжкі травми, внаслідок яких померла на місці. Під час жорстокого вбивства жінки у квартирі перебувала її 9-річна донька. У шоковому стані та з тілесними ушкодженнями дівчинку госпіталізували.

Правоохоронці зібрали речові докази та затримали 33-річного цивільного чоловіка померлої.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).

Також за фактами злочинних дій у відношенні дитини поліція здійснює розслідування за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) КК України.

Призначено ряд експертиз та слідчих дій.

Нагадаємо, раніше на Харківщині правоохоронці повідомили 17-річному хлопцеві про підозру у вбивстві свого 54-річного вітчима.

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