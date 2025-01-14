В Україні вилучили контрабандної ювелірки та годинників на десятки мільйонів гривень

фото: Офіс генпрокурора

Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що контрабандний канал організували українці, які перебували в Польщі. Вони переправляли ювелірні вироби, діаманти та швейцарські годинники, щоб уникнути сплати митних платежів.

За даними правоохоронців, фігуранти планували продати товар за готівку або криптовалюту через власний магазин без сплати податків.

Правоохоронці провели обшук в пункті пропуску Устилуг в рейсовому автобусі Варшава – Київ, який вже після завершення митного оформлення прямував на в’їзд в Україну.

"В особистих речах водія виявлено та вилучено приховані годинники різних відомих марок, підвіски, браслети, запчастини до годинників на загальну суму понад 10 млн грн. Під час подальших слідчих дій за місцями проживання фігурантів та в магазині також вилучено 46 швейцарських годинників різних торгових марок попередньою вартістю близько 25 млн грн", - розповіли у відомстві.

Відкрито кримінальне провадження за фактом контрабанди товарів.

Нагадаємо, раніше у пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею в одному з автомобілів виявили контрабандні 52 годинники відомого бренду.