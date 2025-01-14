В Украине изъяли контрабандную ювелирку и часы на десятки миллионов гривен

фото: Офис генпрокурора

Правоохранители ликвидировали канал контрабанды ювелирных изделий и швейцарских часов. Изъят "товар" на 35 млн гривен

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Следствие установило, что контрабандный канал организовали находившиеся в Польше украинцы. Они переправляли ювелирные изделия, бриллианты и швейцарские часы во избежание уплаты таможенных платежей.

По данным правоохранителей, фигуранты планировали продать товар за наличные деньги или криптовалюту через собственный магазин без уплаты налогов.

Правоохранители провели обыск в пункте пропуска Устилуг в рейсовом автобусе Варшава – Киев, который уже после завершения таможенного оформления направлялся на въезд в Украину.

"В личных вещах водителя обнаружены и изъяты скрытые часы разных известных марок, подвески, браслеты, запчасти к часам на общую сумму свыше 10 млн грн. стоимостью около 25 млн грн", - рассказали в ведомстве.

Открыто уголовное производство по факту контрабанды товаров.

Напомним, ранее в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей в одном из автомобилей обнаружили контрабандные 52 часы известного бренда.