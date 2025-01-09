На Волыни мужчину будут судить за изнасилование 11-летней дочери

иллюстративное фото: из открытых источников

В суд направлен обвинительный акт касательно жителя Камень-Каширского района по фактам изнасилования и сексуального насилия в отношении 11-летнего ребенка

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В течение мая-ноября прошлого года 51-летний мужчина изнасиловал и несколько раз совершил сексуальное насилие в отношении своей 11-летней дочери. Это вызвало продолжительное расстройство здоровья ребенка в виде тревожно-депрессивной реакции.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Злоумышленнику грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области мужчину осудили за изнасилование женщины и 16-летней девушки.