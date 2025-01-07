На Волині легковик вилетів у кювет: четверо постраждалих
ДТП сталася у понеділок, 6 січня, близько 21:00 поблизу села Стара Гута на Ратнівщині
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Так, 30-річний водій авто Volkswagen не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет. В результаті четверо пасажирок отримали різного ступеня травми, двох з них госпіталізували.
Правоохоронці вилучили автівку, всі обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, вдень 6 січня на Закарпатті мікроавтобус врізався в дерево та перекинувся на дах. Є постраждалі.
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