На Волині легковик вилетів у кювет: четверо постраждалих

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ДТП сталася у понеділок, 6 січня, близько 21:00 поблизу села Стара Гута на Ратнівщині

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Так, 30-річний водій авто Volkswagen не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет. В результаті четверо пасажирок отримали різного ступеня травми, двох з них госпіталізували.

Правоохоронці вилучили автівку, всі обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, вдень 6 січня на Закарпатті мікроавтобус врізався в дерево та перекинувся на дах. Є постраждалі.