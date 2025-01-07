На Волыни легковушка вылетела в кювет: четверо пострадавших

фото: полиция

ДТП произошло в понедельник, 6 января, около 21:00 вблизи села Старая Гута на Ратновщине

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Так, 30-летний водитель авто Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет. В результате четверо пассажирок получили разной степени травмы, двух из них госпитализировали.

Правоохранители изъяли автомобиль, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, днем 6 января на Закарпатье микроавтобус врезался в дерево и перевернулся на крышу. Есть пострадавшие.