На Волыни легковушка вылетела в кювет: четверо пострадавших
ДТП произошло в понедельник, 6 января, около 21:00 вблизи села Старая Гута на Ратновщине
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Так, 30-летний водитель авто Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет. В результате четверо пассажирок получили разной степени травмы, двух из них госпитализировали.
Правоохранители изъяли автомобиль, все обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, днем 6 января на Закарпатье микроавтобус врезался в дерево и перевернулся на крышу. Есть пострадавшие.
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