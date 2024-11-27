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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

По населеним пунктам окупанти цілили дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА. Також по району били важкою артилерією

Найбільше дісталося Марганецькій громаді. Там пошкоджені два приватні будинки та стільки ж машин. Потрощило й службове авто надзвичайників.

Гучно було й у Нікополі, Мирівській та Покровській громадах. Обстеження цих територій продовжується, тож наслідки уточнюються.

На щастя, всюди обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, 27 листопада росіяни скинули боєприпас із дрона на авто рятувальників у Дніпропетровській області. На щастя, обійшлось без постраждалих.