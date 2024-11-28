На Волыни есть попадания, введено отключения света

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Во время массированной ракетной атаки, осуществленной российскими войсками утром, 28 ноября, было зафиксировано попадание на территории Волынской области

Об этом сообщил начальник Волынской ОВА Иван Рудницкий, передает RegioNews.

"К сожалению, во время массированного удара врага пострадала и Волынь. На территории области есть прилеты", – написал он.

Также глава ОВА сообщил, что в регионе введены экстренные отключения света.

Чиновник призвал жителей области к завершению воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Напомним, сегодня, 28 ноября, Россия совершает массированную ракетную атаку по Украине, в ряде областей прогремели взрывы. Враг применяет ракеты разных типов.

Во время ракетной атаки в ряде областей были введены экстренные отключения электроэнергии.