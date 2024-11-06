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Внаслідок пожежі на Полтавщині загинули дві літні жінки та дитина
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06 листопада 2024, 16:42

У Луцьку жінка ледь не згоріла живцем у власній квартирі

06 листопада 2024, 16:42
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фото: ДСНС України у Волинській області
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Пожежа сталася сьогодні, 6 листопада, на вулиці Архітектора Метельницького у Луцьку. Пенсіонерку врятували надзвичайники

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС України у Волинській області.

Виявилося, що в квартирі на четвертому поверсі багатоквартирного будинку загорілися побутові речі.

Вогнеборці оперативно загасили займання. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в квартирі літню жінку. Потерпілу винесли на вулицю й передали медикам.

"Причину та обставини пожежі з'ясовують", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 листопада внаслідок пожежі у приватному будинку у селі Макухівка Полтавської громади загинули троє людей - дві літні жінки та дитина.

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