На Черкащині згорів житловий будинок: чоловік загинув, жінку врятували

ілюстративне фото: ДСНС України у Черкаській області

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС України у Черкаській області.

Виявилося, що близько 19:15 в приватному будинку загорілася веранда.

"По прибуттю на місце події пожежних, у будинку виявлено тіло одного загиблого, господарку помешкання вдалося врятувати", – йдеться у повідомленні.

Вогнеборці оперативно загасили займання. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, 6 листопада внаслідок пожежі у приватному будинку у селі Макухівка Полтавської громади загинули троє людей - дві літні жінки та дитина.