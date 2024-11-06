В Луцке женщина едва не сгорела заживо в собственной квартире

фото: ГСЧС Украины в Волынской области

Пожар произошел сегодня, 6 ноября, на улице Архитектора Метельницкого в Луцке. Пенсионерку спасли чрезвычайники

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в Волынской области.

Оказалось, что в квартире на четвёртом этаже многоквартирного дома загорелись бытовые вещи.

Огнеборцы оперативно потушили возгорание. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили в квартире пожилую женщину. Пострадавшую вынесли на улицу и передали медикам.

"Причину и обстоятельства пожара выясняют", – говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября в результате пожара в частном доме в селе Макуховка Полтавской общины погибли три человека - две пожилые женщины и ребенок.